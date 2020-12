Sembra giunta ormai ai titoli di coda l’avventura di Rudiger con la maglia del Chelsea. A gennaio potrebbe far ritorno in Serie A

Antonio Rudiger è pronto a lasciare il Chelsea. Il difensore tedesco non è per nulla soddisfatto della stagione che sta vivendo a Londra e lo ha ammesso ai microfoni di ZDF: “Non gioco e non sono soddisfatto. Da qui a gennaio possono accadere tante cose. Il mercato? Vediamo cosa succede”.

L’arrivo di Thiago Silva ha complicato i piani dell’ex Roma che sta giocando davvero con il contagocce. Ad oggi le presenze sono solo cinque, solo una in Premier League. La voglia di giocare è tanta e la paura di perdere la Nazionale, che in estate sarà impegnata con gli Europei lo sta spingendo a cambiare aria. Rudiger in estate è stato offerto a Milan e Roma ma oggi le priorità per i due club sono altre. I rossoneri guardano ad un profilo più giovane e i giallorossi sono coperti.

Calciomercato, futuro Rudiger: non solo Italia

Una squadra che potrebbe essere interessata al tedesco è l’Inter di Antonio Conte. Il contratto di Ranocchia scade il prossimo 30 giugno e c’è da capire la situazione legata a Milan Skriniar. L’ex Sampdoria non è considerato incedibile e in caso di partenza potrebbe davvero esserci spazio per Rudiger.

L’ex Roma è desideroso di cambiare aria ed è pronto a valutare ogni situazione. In casa Juventus potrebbe diventare un’idea qualora le condizioni di Giorgio Chiellini – che ha passato più tempo in infermeria che in campo – non dovessero offrire garanzie. Attenzione ovviamente anche alla pista estera con il Barcellona, che è alla disperata ricerca di un centrale.