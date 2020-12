Juventus, Milan e Ajax hanno messo gli occhi da tempo su Brenner: arriva la conferma dal Brasile all’esclusiva di Calciomercato.it

Il rendimento di Brenner Souza da Silva con la maglia del San Paolo è stato molto convincente: l’attaccante brasiliano ha segnato quasi 20 gol tra Série A, Copa do Brasil e Libertadores. Prestazioni ottime condite da tanti gol, hanno indotto parecchi club a mettere gli occhi su Brenner. Secondo quanto riferito in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, Juventus, Milan e Lazio condividono l’interesse con l’Ajax. Le società monitorano la situazione, come confermato anche dal Brasile.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus e Milan, per Brenner occhio all’Ajax

Il portale brasiliano ‘UOL Esporte‘ ha reso noto che la squadra in pole position per l’acquisizione di Brenner è l’Ajax. L’attaccante brasiliano classe ’00 ha una clausola da 50 milioni di euro per l’estero, ma il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe indurre il San Paolo ad accettare una cifra minore. Nella squadra ‘ajacide‘ militano già due brasiliani come David Neres e Antony. Per Juventus, Milan, Lazio e anche PSG sarebbe una grossa beffa qualora dovesse accasarsi in Eredivisie.