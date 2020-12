Calciomercato Inter, asse caldo con l’Udinese: tutti i nomi sul tavolo!

Potrebbero intensificarsi i rapporti tra Udinese e Inter. Sono diversi i calciatori bianconeri che piacciono ai nerazzurri

Rodrigo de Paul è pronto ad infiammare il calciomercato. Il numero 10 dell’Udinese ha iniziato la stagione nel miglior modo possibile, confermando la crescita nel ruolo di mezzala. Una crescita che di certo non è passata inosservata: le grandi del calcio italiano e non solo vorrebbero strapparlo ai friulani ma a gennaio non sarà per nulla facile. De Paul continua ad essere un obiettivo della Juventus ma soprattutto dell‘Inter, che vorrebbe rafforzare il centrocampo con lui.

Calciomercato Inter, Pinamonti per arrivare a de Paul

La notizia di giornata legata al talento argentino è, però, il possibile passaggio nella scuderia di Mino Raiola. I nerazzurri potrebbero così ritrovarsi a trattare ancora una volta con l’italo-olandese. Il noto agente ha la procura anche di de Vrij, prossimo al rinnovo, e soprattutto quella di Pinamonti. Il giovane centravanti è tornato a Milano nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, trovando poco spazio. A gennaio è pronto a intraprendere una nuova avventura, magari proprio all’Udinese, sotto la regia chiaramente di Raiola. Un’idea questa che farebbe abbassare il prezzo di de Paul. Bianconeri e nerazzurri potrebbero, però, sedersi presto attorno ad un tavolo, anche per Lasagna e Musso (quest’ultimo più in estate). L’attaccante piace come vice Lukaku e il portiere per il dopo Handanovic. Tanti intrecci di mercato, dunque, sull’asse Milano-Udine, pronto ad infiammarsi.