Calciomercato Inter e Juventus, sfuma un colpo per Marotta e Paratici: il Napoli gioca d’anticipo e piazza il blitz

Il mercato di gennaio, nonostante le difficoltà economiche di tutti i club, potrà riservare sorprese. Le grandi squadre italiane ed europee a caccia di colpi per rinforzarsi, cogliendo magari occasioni a buon prezzo. Inter e Juventus in particolare riprenderanno la loro sfida a distanza. Ma Marotta e Paratici nelle ultime ore devono registrare un probabile smacco su un obiettivo di lunga data.

Calciomercato Inter e Juventus, il Napoli in pole per Emerson Palmieri: bozza di accordo

Entrambe le squadre hanno inseguito a lungo Emerson Palmieri come rinforzo per la fascia sinistra. Ma stando a ‘Todofichajes’, il Napoli sembra aver compiuto il sorpasso decisivo. Il ds Giuntoli sarebbe vicino a trovare l’accordo con il Chelsea per un prestito fino a giugno, con riscatto fissato a una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. I ‘Blues’ intenderebbero accettare la proposta, per gli azzurri si tratterebbe di un ottimo rinforzo in un ruolo dove serve qualcosa in più viste le condizioni non ottimali di Ghoulam. Emerson Palmieri ritroverebbe in maglia partenopea Insigne, con cui ha sviluppato una ottima intesa in nazionale sull’out mancino.