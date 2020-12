Arsenal, ultima spiaggia per Arteta col Chelsea: Allegri in preallarme

Arsenal-Chelsea nel Boxing Day decisiva per il futuro di Arteta: il tecnico dei Gunners rischia, Allegri scalda i motori

Weekend di gare in Inghilterra con il classico Boxing Day da tradizione. Gare importanti e avvincenti in Premier League, con verdetti che potrebbero essere determinanti anche in chiave mercato. Alle 18.30, interessantissimo derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, sfida che per il tecnico dei ‘Gunners’, Mikel Arteta, sa di ultima spiaggia.

Arsenal, Arteta rischia tutto: Allegri in attesa

Stagione fin qui davvero difficile per l’Arsenal. Squadra in grave ritardo in campionato, con appena 14 punti in 14 gare giocate. Posizioni di vertice molto lontane e serie aperta di risultati negativi, cui si aggiunge anche il pesante rovescio per 4-1 in settimana in League Cup contro il Manchester City. Il derby contro i ‘Blues’ è davvero l’ultima occasione per Arteta. Un nuovo ko sancirebbe la fine della sua avventura. L’ipotesi Allegri per l’Arsenal era stata già anticipata dalla nostra CMIT TV, il tecnico livornese dopo un anno e mezzo di stop potrebbe finalmente ritornare in sella.