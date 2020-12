Tegola per Zidane contro l’Atalanta in Champions League; infortunio per Rodrygo, out tre mesi il talento del Real Madrid

Brutte notizie per il Real Madrid. Zinedine Zidane perde il giovane Rodrygo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale destro contro il Granada. Il brasiliano, riporta ‘As’, dovrebbe stare fuori dal campo per circa tre mesi. Un periodo molto lungo che dovrebbe fargli perdere, quindi, anche gli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta, in programma i prossimi 24 febbraio e 16 marzo 2021. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Atalanta-Real Madrid, infortunio per Rodrygo: è out

Il grave infortunio di Rodrygo pare arrivare proprio nel momento peggiore. Il giovane attaccante classe 2001, infatti, aveva da poco conquistato un posto negli undici di Zidane grazie alle buone prestazioni. Prestazoni positive, appunto, che non potrà replicare contro la formazione di Gasperini.

Nella stagione in corso, Rodrygo si è messo in mostra, tra Liga spagnola e Champions League, realizzando sei assist e un gol in diciassette presenze totali. Un bottino importante per un prosepetto importante.