Il ‘Papu’ Gomez smentisce quanto riportato da ‘Striscia la Notizia’ con un post su Instagram

Alejandro Gomez continua a essere sotto i riflettori della Serie A: la sua rottura con Gasperini sta tenendo banco in chiave calciomercato, oltre a essere diventata protagonista del noto programma satirico di Canale 5 ‘Striscia la Notizia’. La consegna del famoso Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli avrebbe scatenato le ire del giocatore argentino che avrebbe deciso di scagliare il premio verso il conduttore della trasmissione, fortunatamente illeso.

La versione, però, non è stata confermata dal ‘Papu’, che tramite il proprio account Instagram, già usato per promettere ai tifosi che avrebbe spiegato tutta la verità sulla sua esclusione, ha raccontato il proprio lato della medaglia: “La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia’ è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.