Calciomercato Atalanta, Gomez verso la Liga | Con 15 milioni affare fatto

Calciomercato Atalanta, Gomez può lasciare l’Italia: pretendente dalla Spagna che insidia Inter e Milan, affare possibile con 15 milioni

Nel prossimo mercato di gennaio, uno dei nomi più caldi sarà certamente quello di Alejandro Gomez. L’argentino e l’Atalanta sono arrivati alla rottura definitiva, la cessione appare ormai inevitabile. Ci pensano diverse squadre in Serie A e non solo, Inter e Milan in particolare inseguono un colpo fondamentale in chiave scudetto. Ma dall’estero giunge notizia di un nuovo assalto al ‘Papu’.

Secondo ‘Don Balon’, in Spagna, infatti, su di lui ci sarebbe anche l’interessamento del Valencia. Un interesse anche piuttosto avanzato, ci sarebbero già stati contatti con l’Atalanta. I bergamaschi hanno fatto il prezzo: con 15 milioni di euro, sono pronti a lasciare andare il giocatore verso la Liga. Le milanesi devono dunque stringere i tempi e provare a rispondere se non vogliono lasciarselo scappare.