Calciomercato, Juventus spiazzata | Blitz e firma con il Milan

Calciomercato Juventus beffata, arriva la firma con il Milan: Maldini esulta, il regalo di Natale per i tifosi rossoneri

La Juventus prova a rinforzarsi sul mercato, la squadra di Pirlo che deve risolvere alcuni problemi legati alla rosa e rimontare in classifica un pesante -10 dal Milan. Proprio i rossoneri però mettono a segno una beffa nei confronti dei bianconeri, che cullavano un colpo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, sotto l’albero il rinnovo di Calhanoglu

Milan vicinissimo infatti al rinnovo di Hakan Calhanoglu, con il contratto in scadenza a giugno 2021. Rispetto a qualche settimana fa, quando l’addio pareva inevitabile, le parti sembrano essersi riavvicinate molto, anzi il rinnovo potrebbe arrivare a breve. E’ quanto avrebbe rivelato l’agente del giocatore turco, Gordon Stipic, al portale iberico ‘TodoFichajes’. Una buona notizia, senza dubbio, per Maldini e soprattutto per Stefano Pioli, che vuole assolutamente conservare uno dei suoi principali leader tecnici e carismatici. La Juve, di contro, vede sfumare un possibile colpo a zero, che sembrava alla portata.