Marcos Alonso destinato a lasciare il Chelsea a gennaio. Ma ritorno in Serie A: il latearel spagnolo sarebbe vicino all’Atletico Madrid

Potrebbe sfumare un possibile approdo di Marcos Alonso in Serie A. La Juventus ma soprattutto l’Inter puntavano al ritorno in Italia del terzino spagnolo, che non rientra nei piani di Lampard al Chelsea. L’ex Fiorentina ha collezionato soltanto tre presenze ad inizio stagione, poi è finito nel dimenticatoio e non stato più convocato dal tecnico dei londinesi.

Niente Inter e Juventus per Alonso: scatto Atletico Madrid

I ‘Blues’ e lo spagnolo stanno cercando una sistemazione per gennaio, con Conte che lo ha messo sulla lista della spesa insieme al compagno di squadra Emerson per rinforzare la fascia sinistra dell’Inter nella prossima sessione invernale. Ci sarebbe però un ostacolo per Marotta e Ausilio così come per la Juve, rappresentato dall’Atletico Madrid. Anche Simeone infatti avrebbe puntato con decisione il giocatore che, stando al ‘Chiringuito TV’, si trasferirà in prestito alla corte del ‘Cholo’ alla riapertura del mercato. L’opinionista Pipi Estrada ha aggiunto inoltre: “Il Chelsea pagherà il 50% dell’ingaggio di Alonso fino al termine della stagione“. L’Atletico fa sul serio: Marcos Alonso si allontana dal ritorno in Serie A.