Crotone-Parma 2-1, la doppietta di Messias condanna Liverani

Vittoria fondamentale di Stroppa che trova tre punti pesantissimi in chiave salvezza

Vittoria fondamentale per il Crotone, che dopo il KO di Genova contro la Sampdoria si riprende e si riscatta subito con la vittoria contro il Parma: uno scontro diretto per la salvezza che permette agli Squali di trovare la seconda vittoria stagionale dopo quella con lo Spezia. Terzo risultato utile nelle ultime cinque partite e balzo in avanti a 9 punti, in attesa delle gare di Torino e Genoa.

Parma che, invece, perde la seconda partita consecutiva e che non vince dal 2-1 al Genoa del 30 novembre, praticamente un mese fa: ora la panchina di Liverani inizia a non essere più tanto salda.

Crotone-Parma 2-1: è la serata di Messias

Gara praticamente decisa da Messias nel primo tempo: l’attaccante del Crotone al 25′ riesce a sbloccare la partita dopo una chance clamorosa per Karamoh, che sfiora il palo della porta difesa da Cordaz. Gol sbagliato, gol subito: Messias viene servito da Reca e di destro batte Sepe per il vantaggio. Il minuto dopo Karamoh ci riprova, ma prende in pieno il palo. Crotone che non perdona e che al 44′ raddoppia, sempre con il suo centravanti brasiliano: stavolta il lancio è di Pedro Pereira, dalla destra, stop di petto e pallonetto a scavalcare Sepe per il 2-0. Nella ripresa al 58′ il secondo gol stagionale di Kucka prova a riaprire la gara: stacco di testa dello slovacco, che approfitta dell’errore in copertura di Cuomo e supera Cordaz.

Partita accesissima nel finale, con sei minuti di recupero condizionati anche da diversi infortuni e una serie di interventi dell’arbitro, con tanto di situazioni dubbie in entrambe le aree di rigore: a terra Cornelius da un lato e Vulic dall’altro, ma Maresca continua a far giocare fino al fischio finale, che arriva al 98′, dopo un’occasione nitida fallita da Kucka.