La quattordicesima giornata si apre con Crotone-Parma, sfida che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Inizia con Crotone-Parma l’ultimo turno infrasettimanale del 2020. Una sfida che mette di fronte due squadre uscite con le ossa rotte dalla tredicesima giornata. Sconfitti dalla Sampdoria, i calabresi dovranno fronteggiare la voglia di rivalsa dei Ducali, surclassati dalla Juventus di Morata e Ronaldo sabato scorso. Ultima con sei punti in classifica, la squadra allenata da Stroppa cerca la seconda vittoria in campionato. La truppa di Liverani non vince da quattro giornate e in caso di successo supererebbe momentaneamente Cagliari e Bologna. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Crotone-Parma

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Cuomo, Luperto; Pereira, Molina, Vulic, Zanellato, Molina; Messias, Riviere. All: Stroppa

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Sohm, Hernani, Kurtic; Kucka, Karamoh; Inglese. All: Liverani

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 31, Inter 30, Juventus 24*, Napoli 24*, Roma 24, Sassuolo 23, Atalanta* e Lazio 21, Verona 20, Sampdoria 17, Udinese* 15, Benevento 15, Cagliari 14, Bologna 14, Parma 12, Spezia e Fiorentina 11, Genoa e Torino 7, Crotone 6.

* una partita in meno