Il Parma dovrà fare a meno di uno dei calciatori più rappresentativi in rosa in vista della partita contro il Crotone. Stiamo parlando di Gervinho. Di seguito il report ufficiale del club

Brutta notizia per il Parma che vuole tornare in carreggiata dopo il brutto KO subito dalla Juventus. I gialloblù dovranno, infatti, fare a meno della velocità e della qualità di Gervinho. L’attaccante ivoriano, come emerso dagli ultimi accertamenti strumentali, è costretto allo stop per problemi muscolari.

Mancanza fondamentale per Liverani che dovrà quindi ripensare al suo attacco a poche ore dal fischio d’inizio della partita contro il Crotone, in programma nel tardo pomeriggio di Serie A alle 18.30. Di seguito il report ufficiale del Parma: “Gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato per Gervinho una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per la gara di oggi”.

Parma, Gervinho out: occhio anche al calciomercato

L’infortunio di Gervinho è di natura muscolare e andrà, dunque, valutato anche nelle prossime settimane. Vedremo se questo problema condizionerà anche il futuro del calciatore in ottica mercato. Da tempo, l’ivoriano è nel mirino dell’Inter di Antonio Conte in vista di gennaio.