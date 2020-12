Primo in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter, il Milan cerca rinforzi sul calciomercato, soprattutto in difesa e in attacco

Nonostante l’emergenza infortuni, il Milan è riuscito a mantenere la vetta della classifica, ma per rimanere ai vertici con continuità, la dirigenza rossonera si è già attivata per garantire a Stefano Pioli i rinforzi richiesti. Per quanto riguarda l’attacco, vi stiamo aggiornando sul fronte Jovic, ma uno dei punti deboli della squadra resta sicuramente la difesa. Già da tempo, Maldini e Massara hanno riattivato i dossier studiati in estate (Milenkovic, Kabak, Simakan su tutti), prendendo informazioni anche su nuovi obiettivi (Lovato in particolare), ma per quanto riguarda il turco dello Schalke 04 non arrivano buone notizie.

Calciomercato Milan, Kabak sceglie la Premier: c’è lo scambio

Secondo ‘sky.de’, infatti, il difensore turco preferirebbe un trasferimento in Premier League o una permanenza in Bundesliga. Sulle sue tracce, come è noto, c’è anche il Liverpool. Per arrivare a dama già nelle prossime settimane, i ‘Reds’ secondo il ‘Daily Telegraph’ sarebbero pronti ad offrire come pedina di scambio Divock Origi. In rotta con la squadra inglese, l’attaccante belga è stato accostato anche all’Inter come potenziale vice Lukaku.