Non solo Milan e Sampdoria su Llorente del Napoli, anche il calciomercato Juventus può tentare il colpo low cost

Fernando Llorente alla Juventus si può fare. Nonostante l’età, nonostante le diatribe tra le due dirigenze. L’attaccante classe 1985 è in scadenza col Napoli a fine stagione e sta valutando nuove opportunità già in vista di gennaio. Come anticipato da Calciomercato.it, oltre alla Sampdoria, su Llorente c’è anche il Milan, in cerca di valide alternative a Ibrahimovic. Lo spagnolo non ha un posto di rilievo nelle gerarchie di Gattuso e quindi è un’occasione low cost per molte squadre, disposte a puntare sulla sua professionalità ed esperienza internazionale.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ESCLUSIVO agente Kalulu: “Strappato alle big. Ecco il suo obiettivo”

Calciomercato Juventus, sfida al Milan per Llorente del Napoli

L’eventuale approdo di Llorente alla Juventus, riporta ‘Tuttosport’, farebbe sentire ancora più in famiglia Alvaro Morata, in piena fiducia dopo il bottino di gol in questa prima fase della stagione. Inoltre, rappresenterebbe un rinforzo in saldo e dall’usato sicuro, fattori che favoriscono l’eventuale trattativa. Resta da capire, infine, la volontà del club di De Laurentiis, al centro di polemiche insieme a quello di Agnelli per la mancata disputa del big match di inizio ottobre, sul quale oggi si pronuncerà il Collegio di Garanzia del Coni.