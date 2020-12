Obiettivo Gervinho per il calciomercato Inter, Nainggolan e Pinamonti i due nomi per lo scambio col Parma

In piena corsa per la vetta della classifica, l’Inter guarda al futuro con più ottimismo. Il mercato di gennaio è vicino e, assodata la possibile cessione di Eriksen (per il quale si cerca solo la giusta soluzione), tra i colpi in entrata potrebbe esserci un attaccante. Tutto fa pensare, scrive ‘Tuttosport’, che l’uomo giusto possa essere Gervinho del Parma, vista la continua ricerca di spazi aperti in cui contrattaccare da parte di Conte.

Calciomercato Inter, Gervinho e Gomez obiettivi di gennaio

Per acquistare il veloce ivoriano, ai ducali potrebbe andare in cambio Andrea Pinamonti o Radja Nainggolan, nel caso dovessero continuare le difficoltà nella trattativa col Cagliari. Infine, i nerazzurri continuano a seguire il Papu Gomez dell’Atalanta, ormai separato in casa con Gasperini e alla ricerca di nuove soluzioni per i suo imminente futuro.