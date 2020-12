Annuncio in diretta in ottica calciomercato Inter. Contro il Verona sarà l’ultima partita con la squadra di Conte

Reduce da sei vittorie consecutive in campionato, l’Inter mercoledì sarà impegnata al ‘Bentegodi’ contro il Verona nel terzo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno bisogno di un successo per mettere pressione sul Milan, impegnato contro la Lazio, per provare il sorpasso e passare il Natale in testa alla classifica. Nonostante i tanti impegni ravvicinati, Antonio Conte pare intenzionato a fare poco turnover. In difesa il terzetto ormai consolidato con Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre in avanti obbligata la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez. A centrocampo con gli intoccabili Barella e Brozovic, ballottaggio tra Gagliardini e Vidal: le uniche novità quindi potrebbero essere sulle fasce, con Darmian e Perisic a far rifiatare Hakimi e Young.

Inter, Conte saluta Perisic: contro il Verona ultimo match prima della cessione

Dopo il match col Verona, ci sarà una pausa in cui l’Inter potrà fare il punto sul mercato. Marotta e Ausilio sono al lavoro per sfoltire una rosa che, dopo l’eliminazione dalla Champions League, appare troppo lunga. Tanti i papabili partenti, tra i quali c’è anche lo stesso Ivan Perisic. “Quella di mercoledì sarà l’ultima partita con la maglia nerazzurra per l’esterno croato – ha dichiarato in diretta tv su ‘Top Calcio 24’ il giornalista Gian Luca Rossi – Sembra strano ma ha molti estimatori e andrà via”.