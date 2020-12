Serie A, lotta scudetto | Il pronostico di Dino Zoff

Dino Zoff ha fatto la sua griglia per la lotta scudetto in Serie A

Tra i migliori portieri nella storia del calcio mondiale, Campione del Mondo nel 1982, Dino Zoff ha fatto il punto sul momento del calcio italiano partendo dal decennale di una scomparsa importante: “Bearzot ci ha lascito cose importanti, era una persona perbene. Uomo di coraggio, onestà e sincerità. Poi ha anche vinto – le sue parole a ‘Radio anch’io sport’ – Nazionale? Sta particolarmente bene, i numeri sono numeri. Merito certamente di Mancini, ha fatto una strada fin qui straordinaria. Saranno Europei anomali per me. Il fatto che si giochi in tutte le città delle squadre partecipanti mi sembra che perda un po’ di valore”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Zoff ha detto la sua anche sulla lotta scudetto: “E’ un po’ presto, bisogna aspettare altre due o tre partite. Ieri Atalanta straordinaria, la Lazio anche. Il Napoli ha avuto qualche battuta d’arresto ma ha diverse assenze importanti. Certo, poi c’è la Juve in primis, l’Inter e il Milan che sta facendo grandi cose”.

I PORTIERI – “Le gerarchie si fanno con la forza di uno o dell’altro. Quando ci sono due pari, se sono robusti moralmente, possono giocare alternativamente”.