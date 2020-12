Le ultime news Serie A riguardano i risultati della tredicesima giornata. Da Inter e Milan a Roma e Juventus: la classifica senza Var

Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate grazie alla video assistenza. Nella tredicesima giornata di campionato ci sono stati alcuni episodi che hanno costretto gli arbitri a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Nell’anticipo del sabato, Manganiello ha annullato il gol di Quagliarella in Sampdoria-Crotone per la posizione di fuorigioco di Candreva. Discorso simile tra Sassuolo e Milan: la rete di Calhanoglu è stata cancellata da Mariani per l’offside ad inizio azione di Saelemaekers. Decisive le immagini al monitor per convincere Fabbri ad assegnare un calcio di rigore all’Inter contro lo Spezia per il fallo di mano di mano di Nzola.

Serie A, tredicesimo turno: risultati e classifica senza Var

Fiorentina-Verona 1-1

Sampdoria-Crotone 4-1

Parma-Juventus 0-4

Torino-Bologna 1-1

Benevento-Genoa 2-0

Cagliari-Udinese 1-1

Inter-Spezia 1-1

Sassuolo-Milan 1-3

Atalanta-Roma 4-1

Lazio-Napoli 2-0

CLASSIFICA REALE: Milan punti 31, Inter 30, Juventus 27, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Atalanta* 21, Lazio 21, Verona 20, Sampdoria 17, Udinese* 15, Benevento 15, Cagliari 14, Bologna 14, Parma 12, Spezia 11, Fiorentina 11, Genoa 7, Torino 7, Crotone 6.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 33, Juventus 31, Inter 29, Roma 24, Atalanta* 23, Napoli 23, Sassuolo 23, Verona 20, Lazio 17, Bologna 16, Sampdoria 16, Udinese* 13, Cagliari 13, Benevento 13, Fiorentina 13, Parma 11, Spezia 11, Torino 10, Genoa 7, Crotone 5.

*Una partita in meno