Caccia ad un nuovo attaccante per il Milan che sta guardando con decisione in casa Real Madrid: oltre a Jovic rispunta anche Mariano Diaz

I continui problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic delle ultime settimane sembrano condizionare anche il prossimo mercato di gennaio del Milan. La dirigenza rossonera è infatti a caccia di un nuovo attaccante che possa così dare a Stefano Pioli una soluzione in più. Nello specifico secondo quanto appreso Calciomercato.it, il club meneghino vorrebbe portare a Milano Jovic con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, idea Mariano Diaz dal Real

Il serbo però non sarebbe l’unico attaccante del Real nel mirino del Milan. Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ i rossoneri avrebbero contattato il club iberico per valutare il trasferimento di Mariano Diaz. Il bomber dominicano è ai margini del progetto e non disapproverebbe un trasferimento in Serie A in cerca più continuità. Il Real dal canto suo però preferirebbe cedere Jovic se dovesse arrivare la giusta proposta.