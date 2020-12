Calciomercato Juventus, “Salah via dal Liverpool”: c’è l’annuncio!

Salah può davvero lasciare il Liverpool. Ad annunciarlo è stato Mohamed Aboutrika, ex compagno di Nazionale. Le sue parole

Mohamed Salah è pronto a lasciare il Liverpool. A sostenerlo – ai microfoni di Bein Sports – è l’ex compagno di nazionale, Mohamed Aboutrika: “E’ arrabbiato – rivela – anche se questo non avrà mai ripercussioni sul suo rendimento in campo. So che Salah non è più felice a Liverpool, mi ha anche spiegato perché, ma è un segreto e non posso parlarne in pubblico. La mia opinione è che il Liverpool sta pensando di cedere Salah per motivi economici. Non ho alcuna influenza sulle sue decisioni, è un mio amico fraterno ed è abbastanza intelligente da sapere quello che è meglio per lui”.

Calciomercato Juventus, sfida alle spagnole per Salah

Parole importanti di Aboutrika, che si vanno ad aggiungere ai rumors dei giorni scorsi, che hanno accostato Salah a Real Madrid e Barcellona. L’attaccante egiziano in passato è stata un’idea anche della Juventus, sempre molto attenta alle opportunità di calciomercato. L’ex Fiorentina e Roma può certamente ancora esserla. Non è un segreto, infatti, che i bianconeri siano alla ricerca di un attaccante e un’eventuale partenza di Dybala, aprirebbe scenari interessanti anche per l’egiziano.