La Juventus sembra avere le idee chiare per quanto riguarda il futuro di un top player sul calciomercato. Le dichiarazioni di Andrea Pirlo confermano gli ultimi avvenimenti

Il futuro di Paulo Dybala è dato da molti in bilico dopo una prima parte di stagione che non ha convinto totalmente, anche a causa dei tanti infortuni. L’argentino è stato al centro dei rumors di mercato, ma Andrea Pirlo è stato chiaro sul suo futuro anche ieri in conferenza stampa postpartita: “Io penso ad allenare tutti i calciatori. Dybala si sta comportando molto bene, purtroppo ha avuto un problemino l’altro giorno in allenamento. Ieri ha fatto una prova, ma aveva paura di farsi male. Speriamo ora di recuperarlo per martedì sera. E’ centrale nel mio gioco, i campioni fanno parte delle squadre forti“.

Calciomercato Juventus, Pirlo chiarisce sul futuro di Dybala

Le parole di Andrea Pirlo confermano per l’ennesima volta come per la Juventus non esista un caso relativo all’argentino. I bianconeri puntano a recuperare il calciatore, anche solo per una questione economica. L’abbraccio dopo il gol e le dichiarazioni post-Genoa erano già un segnale chiaro. A gennaio, a meno di situazioni clamorose, non dovrebbe quindi lasciare i bianconeri. Occhio anche al rinnovo di contratto. Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, c’è ancora distanza tra proposta e richiesta, ma le parti dovrebbe aggiornarsi a breve.