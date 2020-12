Piero Ausilio ha parlato alle porte di Inter-Spezia, in programma questo pomeriggio. Il dirigente chiarisce su Radja Nainggolan e Papu Gomez

Piero Ausilio si è soffermato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della partita contro lo Spezia: “L’Inter ha due partite importantissime che dovremo fare al meglio. Poi avremo una settimana per fare il punto della situazione sul calciomercato. Abbiamo deciso di affrontare queste dinamiche dopo le ultime gare. Nainggolan? Vediamo, con lui abbiamo parlato. Il ragazzo ha lavorato bene durante questi mesi. E’ stato rallentato da qualche infortunio ma sta bene. E’ normale che voglia avere più spazio. Non regaliamo niente a nessuno, ma se ci sarà la possibilità di accontentare il ragazzo lo faremo”.

Calciomercato Inter, le parole di Ausilio su Gomez

Piero Ausilio parla anche di Gomez: “Nome che ruberebbe al Milan? Quando ho provato a chiederglielo non me l’ha mai dato (ride, ndr.). Gomez? Non lo so. Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri. Gli orobici sono amici, vorrei starne fuori. Poi è normale che la stima per un calciatore del genere ci sia da tutto il mondo del calcio“.