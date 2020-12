In caso di rottura tra Conte e l’Inter, nella lista di Suning ci sarebbe a sorpresa anche il nome di Bielsa come riporta ‘Don Balon’

La bomba arriva dalla Spagna. Ci sarebbe anche Marcelo Bielsa tra i candidati alla panchina di Antonio Conte in caso di addio del tecnico salentino all’Inter. Il rapporto tra l’ex Ct e la società di Suning potrebbe esaurirsi a fine stagione, ad un anno dalla scadenza naturale del contratto viste le problematiche legate al rapporto tra le parti.

Inter, dalla Spagna: c’è anche Bielsa con l’addio di Conte

Massimiliano Allegri rimane in pole nelle preferenze dell’Ad Marotta, ma stando al portale ‘Don Balon’ tra le idee per l’eventuale successione di Conte figurerebbe a sorpresa anche il nome di Bielsa. Il tecnico argentino continua a regalare spettacolo in Inghilterra con il suo Leeds, nonostante la classifica non sia delle migliori. Quello di Bielsa sarebbe un profilo al vaglio del presidente Zhang e della dirigenza già per gennaio nel caso in cui la situazione precipitasse con Conte, anche se è da escludere un possibile divorzio a metà stagione dell’allenatore con il sodalizio inglese. Bielsa avrebbe fatto una promessa al patron Radrizzani e non vorrebbe lasciare il Leeds a campionato in corso. Solo al termine della Premier League e in caso di un’offerta allettante anche dal punto di vista sportivo, l’argentino penserebbe ad un possibile addio ai ‘Peacocks‘. L’Inter avrebbe intenzione di formulare un’offerta per Bielsa, ma l’intenzione dell’ex Ct Albiceleste sarebbe abbastanza chiara…