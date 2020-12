La Juventus vince con facilità a Parma ma non mancano le critiche da parte dei tifosi: due bianconeri nel mirino

Vittoria facile per la Juventus contro il Parma: la squadra di Pirlo regola i ducali con due reti di Ronaldo e i gol di Kulusevski e Morata, ma non tutti i bianconeri raccolgono i consensi dei tifosi. Tra i criticati c’è proprio lo svedese che qualcuno definisce un “pesce fuor d’acqua” e altri “molle e svogliato”. Arriva anche un 2 in pagella per l’ex del momento, criticato come Bernardeschi, anche lui non molto apprezzato. Il suo ingresso anzi non è visto di buon occhio dai tifosi che lo bocciano impietosamente: “Sbaglia qualsiasi cosa tocca, lo fa apposta”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni dei tweet:

Bernardeschi sbaglia qualsiasi cosa abbia a che fare con il pallone, per me fa apposta — Samwise (@MasciO_O) December 19, 2020

Il giorno in cui Bernardeschi sarà lontano dalla mia squadra sarò una persona libera — Linda🌻 (@juvecrazia) December 19, 2020

Bernardeschi è stato un’investimento fallito ,quando lo ammortiamo ? — Stefano (@brichiel) December 19, 2020

Il Parma tenta di riaprire la partita con l’innesto di Bernardeschi. — Leonardo Anelli (@leonaldo80) December 19, 2020

A me #Kulusevski, goal a parte, sembra proprio un pesce fuor d’acqua 🤷🏻‍♂️#ParmaJuventus — PaTos (@Pa_Tos83) December 19, 2020

Kulusevski tolto il gol ha fatto ben poco — Anti (@Antiebbasta) December 19, 2020