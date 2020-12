Sami Khedira è pronto a lasciare la Juventus a gennaio. Del centrocampista ha parlato Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, squadra in cui potrebbe trasferirsi

Il futuro di Sami Khedira sarà certamente lontano dalla Juventus. L’avventura del tedesco con la maglia dei bianconeri è ormai conclusa: l’ex Real Madrid non fa parte del progetto di Andrea Pirlo, che non lo ha mai preso in considerazione. A gennaio le parti si separeranno sicuramente.

Khedira ha ammesso di voler provare un’esperienza in Premier League e diverse squadre del campionato inglese hanno drizzato le orecchie, pronte a cogliere l’occasione. Difficile che la Juve riesca a guadagnare qualcosa dalla cessione del suo cartellino ma liberarsi del suo ingaggio pesante potrebbe certamente essere una buona notizia.

Calciomercato Juventus, addio Khedira: parla Carlo Ancelotti

La squadra che maggiormente sta pensando a Khedira è sicuramente l’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano, che lo conosce davvero bene per averlo allenato in passato, si è così espresso in merito ad un possibile acquisto del centrocampista, a margine del match contro l’Arsenal: “Sami è stato il mio giocatore al Real Madrid, un giocatore importante per noi – riporta The Sun – Ho un buon ricordo di lui ma non credo che lo stiamo cercando in questo momento. Forse a gennaio“