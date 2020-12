A gennaio il Napoli potrebbe tornare su Junior Firpo, vecchio pallino della dirigenza partenopea, da tempo in uscita dal Barcellona

Il Napoli è da tempo a caccia di un nuovo esterno difensivo vista la tanta incertezza che vige attualmente in quella zona di campo. Ben cinque i terzini a disposizione di Gennaro Gattuso che però per motivi differenti non offrono le giuste garanzie sul medio-lungo periodo. In particolare Ghoulam è reduce da uno stop lunghissimo, esattamente come il lungodegente Malcuit, mentre Hysaj ha il contratto in scadenza al termine della stagione.

Calciomercato Napoli, torna di moda Junior Firpo

In questo contesto potrebbe dunque servire un rinforzo, soprattutto sulla corsia sinistra. Come sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’ a Barcellona c’è in uscita da tempo Junior Firpo, fuori dai progetti di Koeman. Il Napoli non vuole svenarsi economicamente per il 24enne spesso monitorato anche in passato ai tempi del Betis. Il Barça però dal canto suo non regalerà un calciatore pagato 18 milioni di euro. Ciononostante le riflessioni sono già iniziate e il tempo a disposizione potrebbe giocare proprio a favore del club di De Laurentiis in vista di un gennaio tutto da vivere.