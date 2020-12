Inter, ma anche Milan e Juventus sulle tracce di Nuno Mendes in forza allo Sporting CP. Le ultime dal Portogallo sono però negative per i club italiani

Conte vuole un’Inter protagonista nel prossimo calciomercato di gennaio. I desideri del tecnico sono noti: vice Lukaku, mediano e laterale sinistro. Marotta e soci proveranno ad accontentarlo, ma prima saranno costretti a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani dello stesso salentino o che non lo fanno ‘impazzire’: Eriksen, naturalmente, poi Nainggolan, Vecino, Pinamonti e Ivan Perisic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Milan e Juventus: clausola da 70 milioni per Nuno Mendes

Per il ruolo di terzino, oltre ai soliti noti Emerson Palmieri e Alonso, in questi ultimi giorni è stato ‘candidato’ pure Nuno Mendes, gran talento portoghese in forza allo Sporting CP. Il 18enne sarebbe anche nel mirino di Juventus e Milan, ma come vi ha spiegato ieri Calciomercato.it, al momento sono in vantaggio i top club stranieri, Real Madrid su tutti. Ma le brutte notizie non finiscono certo qui.

Stando a ‘O Jogo’, la società lusitana lo ha ulteriormente blindato rinnovando il suo contratto attualmente in scadenza nel giugno 2025. Nel nuovo accordo, che secondo il quotidiano portoghese verrà firmato all’inizio della prossima settimana, la clausola risolutiva salirà da 45 (la cifra fissata adesso) a ben 70 milioni di euro.