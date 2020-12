Novità riguardanti l’inchiesta che coinvolge Luis Suarez, calciatore dell’Atletico Madrid, per l’acquisizione della cittadinanza italiana

Come emerso dalle agenzie delle ultime ore, Luis Suarez è stato ascoltato dai pubblici ministeri di Perugia sul caso dell’esame svolto presso l’Università per stranieri del capoluogo umbro. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, Suarez assistito dal suo legale Ivan Zuara, ha risposto in spagnolo alle domande dei magistrati. Al momento, però, la sua posizione non sembra essere tale da poter essere iscritto nel registro degli indagati e resterà solo come persona informata sui fatti.