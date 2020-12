Atalanta-Roma | Gasperini, frecciata a Gomez: “Voglio giocatori contenti”

Gasperini alla vigilia di Atalanta-Roma: “Non ho intenzione di chiedere giocatori alla società, voglio solo avere gente contenta”

Gian Piero Gasperini ha deciso di non convocare il ‘Papu’ Gomez per Atalanta–Roma di domani. Una decisione a sorpresa, quella del tecnico, che potrebbe segnare la definitiva rottura tra i due. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del club bergamasco si è inoltre espresso così: “Se chiederò un rinforzo in mediana? Speriamo di recuperare presto Pasalic. Non ho intenzione di chiedere giocatori alla società. Vedremo a gennaio di avere gente contenta di stare qua”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il tecnico non ha poi risposto ad una domanda diretta sull’argentino: “Se vogliamo parlare di calcio bene. Ne stiamo parlando da giorni, ma domani abbiamo una partita importante. Dobbiamo preparare questa partita che sentiamo. La nostra attenzione è rivolta solo alla sfida di domani”.