Niente Milan per Szoboszlai. Il talento ungherese è atteso in Germania per le visite mediche e la firma con il Lipsia

Sfuma un possibile arrivo in Serie A di Dominik Szoboszlai. Il talento ungherese era finito da tempo nel mirino del Milan, ma come raccontato nei giorni scorsi anche dalla nostra redazione approderà presto in Bundesliga nelle fila del Lipsia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Milan, Szoboszlai al Lipsia: visite prima dell’annuncio

La ‘Bild’ conferma: il club tedesco ha chiuso la trattativa con il Salisburgo per l’ingaggio del fantasista classe 2000. Limati gli ultimi dettagli, Szoboszlai è atteso nelle prossime ore in Germania per sottoporsi alle rituali visite mediche con l’altra squadra della famiglia Red Bull. Niente da fare quindi per il Milan, che si era interessato al 20enne talento negli ultimi mesi così come l‘Arsenal in Premier League. Costo dell’operazione intorno ai 25 milioni di euro, l’equivalente della clausola rescissoria di Szoboszlai.