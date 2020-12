Calciomercato, in dirittura d’arrivo Szoboszlai al RB Lipsia: il talento di scuola magiara è pronto per la Bundesliga, le ultime di Calciomercato.it

Su di lui c’era la fila (formata dai principali top club europei), ma alla fine l’ha spuntata il Lipsia: niente Serie A per Dominik Szoboszlai, che al netto di clamorosi colpi di scena sarà un nuovo calciatore della formazione allenata da Julian Nagelsmann. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’annuncio del matrimonio tra l’ungherese ed il club tedesco può arrivare già la prossima settimana.

Nulla da fare, dunque, per Napoli e Milan (anche se Inter, Lazio e Juventus non hanno mai smesso di monitorarlo). Nonostante i fitti contatti tra Giuntoli e Maldini con l’entourage del calciatore, l’ipotesi RB Lipsia è stata la più congeniale per tutte le parti in gioco. Come anticipato da Calciomercato.it, il club tedesco ha spinto tanto per non ripetere un nuovo ‘caso Haaland’ e trattenere in casa Red Bull il giovanissimo Szoboszlai, il quale scalpita per un’occasione di alto livello in Bundesliga.