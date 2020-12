Milan-Parma, da Ibrahimovic a Bennacer: le ultime di formazione

Le scelte di Pioli in vista di Milan-Parma legati anche alle condizioni fisiche di alcuni calciatori: da Ibrahimovic a Bennacer, le ultime sulla formazione rossonera

Dopo il successo in Europa League con il primo posto nel girone, il Milan si rituffa nel campionato con quattro partite da qui alla sosta di Natale. Un tour de force che dirà con quali obiettivo i rossoneri si affacceranno al calciomercato di gennaio. La classifica inciderà non poco sulle scelte di Maldini in ottica acquisti, ma intanto Pioli deve valutare quali calciatori potrà avere a disposizione per la sfida di domenica sera contro il Parma. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Riflettori puntati su Ibrahimovic che anche oggi ha svolto lavoro personalizzato. Difficilmente lo svedese sarà rischiato domenica sera, anche perché il Milan potrà contare anche sul recuperato Leao. Il portoghese dovrebbe partire dalla panchina, con Rebic titolare. Nell’undici iniziale tornerà Bennacer che ha smaltito il problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime gare.