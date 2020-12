Giuseppe Bozzo, agente di Tonali, ha parlato dell’arrivo al Milan del proprio assistito e del possibile colpo Haaland

Sta faticando Sandro Tonali a guadagnarsi uno spazio importante nel Milan, finora quasi perfetto,di Stefano Pioli. Il club rossonero crede però ciecamente sulle qualità del talento ex Brescia, fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti del ‘Diavolo’. Giuseppe Bozzo, agente del nazionale azzurro, ritorna sulla trattativa che ha portato il suo assistito al Milan: “La volontà di Tonali, che sognava di giocare nella squadra del cuore, ha fatto la differenza. Cellino aveva sul tavolo offerte di altre società, ma Sandro voleva andare a tutti i costi al Milan e i rossoneri potevano prenderlo soltanto in prestito con diritto di riscatto. Cellino ha capito la situazione e ha assecondato il desiderio ragazzo”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea nerazzurra per il dopo Calhanoglu

Milan, Bozzo: “Tonali era vicino a Juve e Inter. Haaland? Punto sui rossoneri”

Bozzo prosegue svelando altri retroscena: “E’ stato un affare da 35 milioni di euro, tutt’altro che semplice. Juve e Inter sono state molto vicine a Tonali: ma per un motivo o per un altro, a partire dalla volontà di Sandro, l’ha spuntata il Milan. Il giudizio finora è positivo, mi sarei aspettato delle difficoltà che in realtà non ci sono state. Ha dimostrato in campo di essere un giocatore da Milan. Fra cinque anni lo vedo sempre in rossonero, con un ruolo ancora più centrale in campo e allo spogliatoio”.

Bozzo si è soffermato anche mercato delle big in Italia e su un nome in particolare: “Mi piacerebbe arrivasse in Italia Haaland la prossima estate. Squadra? Dire Juve sarebbe troppo facile, quindi punto sul Milan”.