L’Atalanta fa i conti con i problemi tra Gasperini, Gomez e Ilicic: lo sloveno potrebbe partire subito, idea per il Milan

La qualificazione agli ottavi di Champions League ha attenuato un po’ il nervosismo che serpeggia nello spogliatoio dell’Atalanta, ma i dissapori non sono scomparsi con il successo contro l’Ajax. Gasperini, riferisce ‘Sky’, non ha gradito il comportamento di Ilicic che si sarebbe schierato dalla parte di Gomez. Se per l’argentino un addio a stagione in corso è difficile da ipotizzare, la cosa sarebbe diversa per lo sloveno che a gennaio potrebbe essere messo sul mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Ajax-Atalanta, Gomez zittisce le polemiche: “Voi parlate, noi facciamo la storia”

Calciomercato Milan, idea Ilicic a gennaio

Un’occasione che potrebbe far gola al Milan alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche dell’ex Palermo e Fiorentina. I rossoneri, infatti, sono alle prese con la difficile trattative per il rinnovo di Calhanoglu con l’accordo per il prolungamento che non è ancora arrivato. Dovessero continuare così le cose, Maldini potrebbe decidere di anticipare l’arrivo del sostituto del turco e puntare tutto su Ilicic fin da gennaio. Una suggestione, al momento, che riuscirebbe a risolvere le ‘grane’ di Atalanta e Milan in un solo colpo.