Questa in corso potrebbe essere l’ultima stagione alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Per il futuro del portoghese occhio al Psg. Ipotesi scambio shock

Per molti, addetti ai lavori e non, questa sarà l’ultima stagione alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Il divorzio a giugno, quindi, ovvero con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il futuro del fuoriclasse portoghese dovrebbe essere sempre in un top club, magari al Paris Saint-Germain, con la proprietà qatariota alla ricerca di un altro colpo ad effetto alla vigilia, quasi, del Mondiale in Qatar. Il ‘sogno’ sarebbe Leo Messi, ad oggi prendibile a costo zero, ma se l’argentino dovesse rinnovare col Barcellona oppure scegliere un’altra destinazione – vedi il Manchester City – ecco che i parigini potrebbero davvero virare su CR7.

Calciomercato Juventus, Ronaldo-Icardi alla pari

Per evitare una minusvalenza, la Juventus dovrebbe venderlo a non meno di circa 50-55 milioni di euro. L’idea, shock, del PSG potrebbe essere quella di mettere sul piatto il cartellino di un giocatore non più al centro del progetto, vale a dire Mauro Icardi. In sostanza proporre uno scambio alla pari. Il bomber argentino, ex capitano dell’Inter e accostato di recente pure al Milan per il post Ibrahimovic, è scinvolato fra le riserve e proprio per questo ambirebbe a un ritorno in Serie A. Il suo cartellino ha una valutazione simile e, nel caso, avrebbe chance di attirare l’interesse dei bianconeri, nella fattispecie di Paratici che lo ha già avuto alla Sampdoria (Icardi era giovanissimo) ed è notoriamente un suo grande estimatore. Lo stipendio del classe ’93 di Rosario tocca i 10 milioni coi bonus, col Decreto Crescita la società presieduta da Andrea Agnelli risparmierebbe molto sul lordo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo-Icardi solo una ‘suggestione’ (per ora)

Il monte-ingaggi juventino, inutile ma giusto sottolinearlo, ne trarrebbe benificio da questa operazione. Via il mega stipendio di Ronaldo, 31 netti che il classe ’85 potrebbe vedere aumentare col trasferimento all’ombra della Tour Eiffel. Precisiamo, però, non ci sono trattative in corso né contatti, CR7-Icardi è adesso solo una semplice (super) ‘suggestione‘ di mercato.