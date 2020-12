Serie A, Inter-Napoli 1-0: la decide Lukaku su rigore

Finisce 1-0 la sfida fra Inter e Napoli: Conte riesce a sconfiggere Gattuso grazie al rigore trasformato da Lukaku

Il big match del 12esimo turno di Serie A fra i due migliori attacchi del campionato finisce solamente per 1-0. A decidere la partita, poi, è stato Romelu Lukaku su calcio di rigore al 73′. L’Inter è piombata a -1 dalla vetta della classifica, occupata sempre dal Milan. Niente da fare per gli uomini di Gattuso, che ha perso Mertens per infortunio dopo pochi minuti e ha giocato l’ultimo quarto d’ora in dieci per l’espulsione di Insigne. I padroni di casa sono riusciti a trarre il meglio dall’incontro: il Napoli, al contrario, torna a casa con più di un rimpianto. Nei minuti finali solamente uno strepitoso Samir Handanovic ha negato ai partenopei il pareggio, superandosi su Politano e su Petagna.

I nerazzurri, dal canto loro, sono riusciti a vincere una partita molto tattica e contro un rivale di primo piano nel campionato italiano. Adesso la squadra di Conte è ad una sola lunghezza di distanza dai rossoneri e si candida in maniera forte per la vittoria finale dello scudetto.

TABELLINO e CLASSIFICA:

Inter-Napoli 1-0: 73′ Lukaku (R)

La Classifica:

Milan 28 punti; Inter 27; Juventus 24; Napoli e Sassuolo 23; Roma* 21; Verona 19; Lazio e Atalanta* 18; Udinese* e Sampdoria 14; Cagliari e Bologna 13; Parma e Benevento 12; Spezia 11; Fiorentina 10; Genoa 7; Torino* e Crotone 6.

* una partita in meno