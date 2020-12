Inter-Napoli, infortunio immediato: Mertens in lacrime

Nei minuti iniziali di Inter-Napoli è arrivato un infortunio pesante per i partenopei: Mertens ha dovuto lasciare il campo in lacrime

Inizia nel peggiore dei modi il big match fra Napoli e Inter, con Dries Mertens che è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi istanti dal fischio d’inizio. L’attaccante belga è stato portato fuori in lacrime a causa dell’infortunio alla caviglia sinistra: non si prospetta niente di buono per la squadra di Gattuso. Al suo posto è entrato Andrea Petagna, che si è messo al centro dell’attacco azzurro. Dopo aver perso per lungo tempo Osimhen, il tecnico calabrese potrebbe essere costretto a fare i conti con lo stop del miglior bomber all-time del club partenopeo. Mertens si è infortunato nel tentativo di crossare dal fondo, con la caviglia che ha compiuto una torsione innaturale.

Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto a tutti gli esami del caso e si potrà conoscere l’entità dell’infortunio: veder uscire Mertens dal campo con le lacrime, però, non lascia intendere nulla di buono. Piccolo infortunio anche per Barella, che a seguito di uno scontro, ha giocato tutto il primo tempo con un occhio nero.