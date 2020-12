Sampdoria, caso Candreva | Rivelazione di Ranieri

Dopo la vittoria della Sampdoria contro l’Hellas Verona, Claudio Ranieri ha rivelato: “Ho dato una pausa di riflessione a Candreva”

I blucerchiati sono riusciti ad ottenere un’importante vittoria contro l’Hellas Verona, grazie alle reti di Ekdal e Verre. Un risultato che può dare maggiore consapevolezza e ritrovata serenità ad un ambiente che ha vissuto una settimana complicata. Ranieri, infatti, aveva deciso di non convocare Candreva per motivi disciplinare. Una decisione dettata dal comportamento dell’ex Inter, accusato dal tecnico romano di non essersi ‘calato’ a dovere nella realtà del club ligure. Prima della sfida contro il Verona, Candreva ha pubblicato un post riconciliante su ‘Instagram’: al termine del match, invece, Mister ‘Dilly-Ding Dilly-Dong’ ha parlato in maniera chiara della situazione che si è creata.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Davanti alle telecamere di ‘Sky Sport’, Claudio Ranieri ha rivelato: “Candreva? Gli ho dato una pausa di riflessione. Ho visto il suo post e so che è vicino alla squadra, ci mancherebbe altro”. Infine, alla domanda su cosa sia successo fra i due, il tecnico romano ha voluto mantenere il riserbo: “È una cosa nostra”. Un messaggio arrivato forte e chiaro: alla Samp i panni sporchi si lavano in casa.