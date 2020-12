Sampdoria, ‘messaggio’ di Candreva: la frattura si può ricomporre

Candreva su Instagram lancia un segnale chiaro circa la sua voglia di tornare subito a disposizione di Ranieri, che lo ha escluso per motivi disciplinari dal match col Verona di scena al Bentegodi

Candreva-Sampdoria, la frattura si può ricomporre. Non convocato da Ranieri per la sfida col Verona a causa di motivi disciplinari, dal divano di casa, intento a vedere la gara in tv, l’esterno ha appena postato su Instagram un ‘messaggio’ di incitamento ai suoi compagni impegnati stasera al ‘Bentegodi’. Stando a chi gli è vicino si tratta di un segnale chiaro di come la sua intenzione sia quella di rientrare subito nel gruppo e a disposizione del tecnico blucerchiato, magari già in vista della gara di sabato contro il Crotone.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, bomber Nazionale gratis | Le ultime di CM.IT

Importante in tal senso, probabilmente, anche se non soprattutto un confronto faccia a faccia con lo stesso Ranieri (ammesso che non ci sia già stato), che l’estate scorsa spinse molto per il suo arrivo. Il classe ’87 è giunto a Genova dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto che scatterà al primo punto che conquisteranno i doriani nel prossimo mese di febbraio.