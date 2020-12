Juventus-Atalanta è iniziata con un pesante KO in casa bianconera. Andrea Pirlo è stato costretto al cambio dopo soli 25 minuti. Di seguito tutti i dettagli

Juventus-Atalanta è attualmente sul punteggio di 1-0. I bianconeri sono stati costretti al cambio dopo solo 25 minuti dall’inizio della partita. L’infortunio è avvenuto in uno scontro aereo e ha riguardato Arthur. Il centrocampista è saltato insieme a Gosens e Romero e ha avuto la peggio nello scontro aereo. Il mediano ex Barcellona è uscito zoppicante e gli è stata immediatamente applicata la fasciatura alla coscia destra. Al suo posto è entrato Rabiot.

Juventus-Atalanta, Pirlo costretto al cambio immediato: Arthur out

I bianconeri stanno riuscendo ad avere la meglio dell’Atalanta nel primo tempo grazie al gol di Federico Chiesa. Andrea Pirlo ha perso, però, uno dei calciatori che aveva scelto dal primo minuto. Arthur, infatti, è stato costretto a uscire all’istante dal campo dopo un infortunio alla coscia destra. Dopo lo scontro aereo, il calciatore si reggeva a fatica sulle sue gambe. I tifosi bianconeri sperano che non sia nulla di grave per l’ex Barcellona, il cui posto in campo per questa partita è stato preso da Rabiot.