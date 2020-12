Dybala e Gomez partiranno inizialmente in panchina nella sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta

Due numeri dieci in panchina. Stesso destino per Paulo Dybala e Alejandro Gomez, che almeno inizialmente non saranno protagonisti della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta. I due argentini si sono riscaldati con le riserve nel classico torello, prima di salutarsi calorosamente e parlottare per qualche minuto in disparte dai compagni di squadra.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CMIT | Juventus-Atalanta, le ultime sul big match di questa sera

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Momento complicato e nubi anche sul futuro per i due nazionali dell’Albiceleste. Il ‘Papu’ potrebbe lasciare già a gennaio Bergamo visto il rapporto ormai incrinato con il tecnico Gasperini, mentre il rinnovo della ‘Joya’ con i bianconeri rimane in bilico. L’ex Palermo è stato anche punzecchiato nei giorni scorsi dal presidente Agnelli sulle ultime prestazioni negative e soprattutto sul tema prolungamento.