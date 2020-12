Juventus-Atalanta avrà inizio tra pochi minuti. Ecco le ultime novità dal nostro inviato all’Allianz Stadium in vista della partita di questa sera

In diretta dall’Allianz Stadium, a pochi minuti dal fischio d’inizio, l’inviato di Calciomercato.it Giorgio Musso fa il punto sulle scelte di Andrea Pirlo e Gian Piero Gasperini. Il tecnico bianconero torna a puntare sulla coppia formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. Dybala finisce in panchina dopo il gol contro il Genoa. Pugno duro da parte dell’allenatore nerazzurro che punta su Malinovskyi. Guardate il video per sapere le ultime sull’importante big match che andrà in scena tra poco a Torino.

