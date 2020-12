E’ decisamente particolare quanto successo poco minuti prima della partita tra Juventus e Atalanta. Gomez protagonista dell’episodio: ecco i dettagli

Nelle ultime settimane, tengono banco le polemiche relative al Papu Gomez e alla sua storia con l’Atalanta. Dopo il duro litigio con Gasperini, l’argentino sembra aver perso la sua posizione assolutamente centrale negli ottimi risultati del club bergamasco. L’argentino sembra ora poter essere uno dei partenti nel prossimo calciomercato di gennaio. Di certo, i rapporti con l’allenatore sono ai minimi storici e anche oggi non è in campo. Scopriamo il clamoroso episodio che lo riguarda.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Atalanta, Pirlo costretto al cambio | Infortunio alla coscia

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Juventus-Atalanta, Gomez canta l’inno bianconero: il clamoroso episodio

Il trequartista argentino è quest’oggi in panchina nel big match contro l’Atalanta. Fabio Paratici nel prepartita, come vi abbiamo riportato, ha chiuso nettamente a un suo arrivo a Torino. L’argentino, però, è stato beccato mentre, direttamente dalla panchina, ha cantato l’inno bianconero poco prima del fischio d’inizio della partita. Un episodio decisamente particolare che ha fatto il giro di tutti i social network negli ultimi minuti, provocato ironia e ilarità tra i followers. E chissà come finirà per il futuro del Papu.