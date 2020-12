De Roon ironizza sull’errore di Ronaldo e festeggia per il pari con la Juventus

Errore fondamentale dal dischetto per Cristiano Ronaldo, che manca l’appuntamento con il gol contro l’Atalanta: tra le prestazioni peggiori di quest’anno per l’attaccante portoghese, che non permette ai suoi di trovare la vittoria contro un’ottima avversaria. E De Roon non perde occasione per ironizzare su quanto accaduto, con un post sul suo profilo ufficiale Twitter.

“Posto questa foto solo per aumentare l’engagement. Un punto in trasferta alla Juventus. Non male” scrive il centrocampista olandese insieme a una foto di un Ronaldo sconsolato. Intanto, però, nei commenti arriva la stoccata al giocatore: a qualcuno non è andato giù l’intervento su Cuadrado, ritenuto eccessivamente duro.