Juventus-Atalanta, le ultime CM.IT sull’infortunio di Arthur

Le condizioni del brasiliano Arthur, che ha dovuto lasciare il campo per un infortunio alla coscia: le ultime sul suo infortunio

Momenti di paura per Arthur nel corso del primo tempo del match con l’Atalanta. Il brasiliano ha dovuto abbandonare il campo per un durissimo colpo alla coscia che gli ha impedito persino di raggiungere gli spogliatoi sulle proprie gambe. Servirà qualche ora per avere novità ufficiali sulla sua situazione, ma secondo le prime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non si esclude che l’ex Barcellona abbia subito soltanto una forte contusione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una ‘vecchietta’, nel gergo calcistico, molto fastidiosa e che non gli consentiva di muovere la gamba, ma che eviterebbe ulteriori e più gravi complicazioni.

Dalla società bianconera arriva la conferma dell’entità dell’infortunio: si tratta di una contusione alla coscia destra, come dichiarato anche da Pirlo in conferenza: “Arthur ha preso una contusione alla coscia che purtroppo lo ha costretto ad uscire. Peccato, stava facendo un’ottima partita fino a quel momento”.