Calciomercato Milan, avventura finita: il messaggio chiaro di Pioli

Sembra essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Musacchio, Duarte e Conti. Per i tre difensori non c’è davvero spazio al Milan

Il Milan di Stefano Pioli è fin qui una macchina perfetta, che è riuscita ad andare oltre ogni difficoltà, grazie ad una rosa lunga, in cui quasi tutti sono coinvolti. I rossoneri – in questa prima parte di stagione – hanno avuto tanti infortunati ma la squadra è riuscita a fare a meno di pedine importanti come Ibrahimovic e Simon Kjaer.

Le ultime scelte di Pioli, però, sembrano però spingere tre calciatori fuori dal Milan. Il giocatore più ai margini del progetto è certamente Mateo Musacchio. L’argentino ha recuperato dall’infortunio ma non ha giocato nemmeno la partita contro lo Sparta Praga. Contro i cechi c’era Duarte ma adesso è alle spalle anche del giovane Kalulu. Per il brasiliano e l’ex Villarreal il futuro appare segnato così come per Conti.

Calciomercato Milan, Conti in prestito in Serie A

Conti in Europa League ha giocato con la fascia da capitano ma Pioli quando deve far riposare uno tra Calabria e Theo Hernandez non ha dubbi e si affida a Dalot, come quasi certamente farà stasera.

Conti può andar via in prestito per giocare con maggiore continuità: l’ipotesi Parma resta in piedi ma attenzione anche alla Sampdoria.