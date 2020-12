Tiene banco in casa Atalanta, nel giorno della sfida alla Juventus, il futuro di Alejandro ‘Papu’ Gomez: probabile addio a gennaio

Il futuro di Alejandro Gomez, dopo lo screzio con l’allenatore Gian Piero Gasperini nel corso della sfida di Champions League contro il Midtjylland, sembra essere lontano dall’Atalanta. L’argentino, dopo sei anni, potrebbe lasciare Bergamo e la fascia di capitano della squadra nerazzurra. Per il giornalista Giancarlo Padovan, non ci sono dubbi: “Gomez a gennaio non sarà più un calciatore dell’Atalanta – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Il club bergamasco vorrebbe monetizzare dalla sua cessione, chiede 15 milioni di euro, mentre il giocatore vorrebbe andare via gratis. Con ogni probabilità , l’intesa verrà trovata a metà strada. Ha 32 anni, è appetito da grandi squadre, anche del nostro campionato”. Il ‘Papu’ è stato accostato a diverse società della Serie A: Milan in testa, poi la Roma e l’Inter.