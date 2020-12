Calciomercato Fiorentina, offerto El Shaarawy

Fiorentina, altro nome per l’attacco viola: spunta El Shaarawy, accostato a Roma e Juventus e che sarebbe stato offerto al club toscano

Il futuro di Stephan El Shaarawy sembra essere lontano dalla Cina. Per non perdere il posto in vista dell’Europeo, l’attaccante sarebbe intenzionato a tornare in Serie A per giocarsi le proprie chance e convincere il ct Mancini. L’attaccante è stato accostato a Roma e Juventus, ma attenzione alla pista Fiorentina. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stando a quanto sottolinea ‘La Nazione’, il giocatore sarebbe stato offerto alla società viola, che è a caccia di rinforzi per cercare di risalire la china. E l’attaccante potrebbe essere il nome giusto. La viola è a caccia di diversi profili: da Caicedo a Llorente, come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it.