Il calciomercato dei centrocampisti potrebbe riscaldarsi nelle prossime settimane. Attenzione al futuro di Christian Eriksen. Di seguito la possibilità dall’Inghilterra

Nelle prossime settimane diverse operazioni di calciomercato relative il centrocampo potrebbero concretizzarsi. In particolare, un club inglese sembra pronto a centrare un colpo proprio in quella zona di campo. Stiamo parlando dell’Arsenal. I Gunners hanno perso il loro primo grande obiettivo. Si trattava di Dominik Szoboszlai, ormai destinato al Lipsia. La caccia da parte del club di Premier League, però, non si arresta.

Calciomercato, Arsenal a caccia del centrocampista: occhio a Eriksen

Una volta sfumata la pista che porta al talento del Salisburgo, infatti, l’Arsenal cerca alternative per completare la rosa. Il direttore sportivo dei Gunners, Edu Gaspar, ha confermato, infatti, che il club inglese è ancora alla ricerca di un centrocampista creativo che possa innalzare la qualità nel reparto. Occhio, dunque, alla pista che porta a Christian Eriksen. Il danese è in uscita dall’Inter che sembra disposta a cederlo anche in prestito visto l’alto ingaggio da 7,5 milioni e 1,5 di bonus. La pista, però, per il momento non sembra scaldare l’Arsenal che ha bocciato quest’opportunità dai nerazzurri. Vedremo su chi si orienteranno i Gunners nelle prossime settimane.